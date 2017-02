PCdoB realiza encontro com sindicalistas em João Pessoa

foto: divulgação

O Encontro Sindical dos Movimentos Sociais e Vereadores do PCdoB, a ser realizado neste domingo, 19, no Senac, Centro de João Pessoa, vai debater entre outras temáticas, a estrutura partidária entre os trabalhadores e trabalhadoras, como também o papel do vereador comunista.

A programação será iniciada às 9 e se estenderá até as 17 horas. Na oportunidade será apresentado o censo sindical nacional do PCdoB para que os participantes tenham conhecimento da realidade do partido.

As discussões, segundo informações do secretário do PCdoB na Paraíba, José do Nascimento Coelho, serão ampliadas durante o evento, quando os palestrantes falarão das prioridades de atuação do partido para 2017.

Participam do encontro, que é organizado pelo PCdoB, o Secretário Nacional de Movimentos Sindicais, Nivaldo Santana; o secretário dos Movimentos Sociais, Édson Santos, além de outras representações do partido e de movimentos sindicais e sociais.