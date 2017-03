PC fecha mais um ponto de venda de drogas em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Campina Grande, apreendeu nesta sexta-feira (10), no bairro das Cidades, porções de maconha e cocaína em pó, além de um veículo VW Fox, placas NOF-8294/PB, roubado às 23h do dia 18 de janeiro deste ano, no bairro da Liberdade, em Campina Grande.

O trabalho é resultado da continuidade das ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e crimes correlatos no município, realizadas pela unidade especializada.

Todo o material estava na residência de Luciano Coriolano Santos. Ele já possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas, furto, adulteração de sinais identificadores de veículos, resistência, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. De acordo com a Polícia, Luciano conseguiu fugir da abordagem policial, mas será indiciado pela DRE.

foto: ascom

Somente esta semana, a delegacia especializada ainda prendeu Tássio Cunha Lima e Giuseppe Bezerra Vital dos Santos, ambos com 18 anos, suspeitos de tráfico de drogas nos bairros de Jardim Paulistano e Distrito Mecânico. Os jovens já haviam sido apreendidos quando menores de idade, por práticas infracionais equiparadas a furto e receptação.

Também foi desarticulado um ponto de venda de drogas no bairro do Januário. Durante ação policial foram apreendidas 140 pedras de crack, meio quilo de maconha, uma balança de precisão, sacos para embalagem de droga, mais de 100 frascos para armazenamento de loló, além de vários apetrechos voltados ao tráfico de drogas.

Nessa ocorrência, foram presos em flagrante Claudiana Soares de Sousa, 33 anos, Fabiana de Aquino Lima, 35 anos e Jeferson Anderson de Oliveira, 22 anos, sendo que Fabiana já possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas e furtos.