PBvest abre inscrições e disponibiliza 8 mil vagas para pré-vestibular social

A partir desta terça (21), estão abertas as inscrições do processo seletivo para o projeto Pré-vestibular Social do Governo do Estado da Paraíba (PBvest).

A inscrição segue até 31 e de março e mais detalhes podem ser encontrados no edital publicado nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Estado (DOE), pela Secretaria de Estado da Educação (SEE).

Foto: Secom/PB

O curso disponibilizado pelo PBvest objetiva reforçar e ampliar os conhecimentos dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino em todas as suas modalidades, assim como dos egressos das escolas da Rede Pública do Estado da Paraíba que pretendam concorrer às vagas dos cursos de graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de outros processos seletivos.

As aulas online ocorrerão aos sábados, no horário das 7h30 às 12h05, no período de 1º de abril a 12 de novembro de 2017.

As aulas estarão disponíveis no endereço eletrônico www.portalpbvest.pb.gov.br sempre a partir da segunda-feira subsequente a cada sábado, ficando disponível também para o público em geral.

Os requisitos para a inscrição incluem: estar cursando o 3ª ano do Ensino Médio em uma de suas modalidades na rede estadual de ensino ou ser egresso das escolas públicas da rede de ensino da Paraíba; possuir e informar RG e CPF. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.pbvest.pb.gov.br e preencher a ficha de inscrição.

Serão oferecidas oito mil vagas nos polos presencias em diversas cidades do estado nos quais será entregue material físico de acompanhamento das aulas.

Das vagas, 5.328 são para alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino e 2.672 vagas para os egressos, a serem preenchidas pelos primeiros inscritos após o início das inscrições.

Os municípios e respectivas escolas que abrigarão os polos presenciais estão listadas no Edital n° 006/2017 publicado no DOE de 21 de março de 2017.

Qualquer aluno poderá participar das aulas, em polos remotos (salas virtuais) em sua residência ou qualquer local com acesso à internet.

Entre as obrigações do aluno constam: manter uma frequência mínima de 75% nos polos presenciais; realizar a inscrição do Enem em tempo oportuno; atestar sua inscrição mediante a apresentação do comprovante de inscrição impresso no seu respectivo polo PBvest; manter a disciplina durante as aulas nos seus respectivos polos presenciais.

O aluno perderá o direito a participar do curso se for constatada a inobservância do que determina o edital ou por indisciplina em sala de aula do polo presencial.