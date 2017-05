PBTur faz lançamento dos festejos juninos na Paraíba no final do mês

Turistas e paraibanos terão um ‘gostinho’ do que serão os festejos juninos na Paraíba a partir do dia 30 de maio.

Como ocorre todos os anos, a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) vai promover o lançamento das festas juninas de 11 municípios confirmados até esta terça-feira (23).

O evento será realizado no Centro Turístico de Tambaú, orla de João Pessoa, a partir das 17h e contará com o apoio da Federação do Comércio da Paraíba (Fecomércio-PB).

Durante o evento, representantes das prefeituras irão distribuir material publicitário com as datas e atrações das festas, bem como haverá degustação de comidas típicas do período junino, com muito milho verde.

O grupo folclórico do Sesc, acompanhado de um trio de forró pé de serra, anima o lançamento, com muito forró e descontração.

De acordo com a presidente da PBTur, Ruth Avelino, o lançamento das festas juninas consolidou-se como uma tradição, e o Governo do Estado faz questão de convidar todas as prefeituras a participarem, como uma forma de ampliar a divulgação dos roteiros juninos previamente para turistas e paraibanos se organizarem.

O Centro Turístico, segundo Ruth Avelino, é uma das áreas de maior fluxo de turistas e paraibanos em João Pessoa e um local ideal para que as prefeituras promovam as suas festas.

Estão confirmadas as presenças das cidades de Bananeiras, Belém, Campina Grande, Duas Estradas, Lucena, Monteiro, Juru, Pedras de Fogo, Santa Luzia, Solânea e São Bento.