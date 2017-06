PBtur e trade capacita agentes de viagens no Brasil e exterior em março

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e o trade (hoteleiros e empresas de receptivos) divulgaram nesta sexta-feira (3) uma agenda de eventos e capacitações de agentes de viagem ao longo de todo mês de março.

A ação faz parte da estratégia de divulgação dos principais atrativos turísticos do Estado nos principais centros emissores de turistas para o Destino Paraíba.

A agenda de eventos tem início no próximo dia 15 em Portugal durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

A previsão dos organizadores da feira é de que pelo menos 75 mil visitantes, entre profissionais e público final, passem pelo local.

A PBTur vai ocupar um espaço no estande da Embratur, onde serão distribuídos kits promocionais com informações sobre o ‘Destino’ e equipamentos turísticos. Os destaques são os roteiros como:

“Paraíba além do Sol e Mar”, “Caminhos do Frio”, “Maior São João do Mundo” e “Cariri”, entre outros.

No dia 16, no estado do Paraná, tem início o 23º Salão Paranaense de Turismo, que ocorre até o dia 18 no Expo Unimed Curitiba.

O evento é uma referência no setor e vai reunir na capital paranaense cerca de dois mil profissionais de turismo de diversos estados brasileiros, além de países como Paraguai, Uruguai e Argentina.

Treinamentos – Como já vem ocorrendo nos últimos anos, as capacitações e treinamentos de agentes de viagem terão início no dia 21, por ocasião do 10º Encontro Comercial Braztoa, no Rio de Janeiro, das 11h às 18h, no Prodigy Hotel Santos Dumont. São esperadas as presenças de até 800 agentes de viagem, quando serão apresentadas tendências e novidades para a próxima temporada.

De acordo com a presidente da PBTur, Ruth Avelino, o objetivo é colocar o Destino Paraíba na prateleira e preparar os agentes de viagem e funcionários destas operadoras para intensificar o mercado e negociação do destino Paraíba.

Ainda no Rio de Janeiro, no dia 22, a PBTur e o trade iniciam o Roadshow CVC-Rio. O roteiro prevê divulgação nas cidades de Petrópolis, Juiz de Fora (MG), Nova Iguaçu e Macaé. O roadshow termina no dia 24.

São Paulo – Próximo ao final do mês, no dia 28, tem início as capacitações na capital paulista. Serão capacitados mais de 100 agentes de viagem das principais operadoras sobre os principais roteiros turísticos do Destino Paraíba.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, informa que os agentes de viagem da operadora Flytour das cidades de Santo André, na região do ABC, Campinas, no interior, e Santos, no litoral, também estão incluídas no roteiro de treinamentos e capacitações.

“Nossa comitiva vai manter contatos com os agentes de viagem dessas três cidades até o dia 30 de março. Será um grande chamamento para um grande evento que iremos realizar com essa operadora no segundo semestre”, avisou.

Por fim, a programação prevê um grande evento na cidade de Fortaleza (CE), do dia 30 de março a 2 de abril. Essa ação será realizada em parceria com a operadora Ilha Bela para cerca de 100 agentes de viagens das principais operadoras do Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória (ES).