PBGás tem novo diretor administrativo financeiro

Foto: Secom/PB

O engenheiro Giovane Rosa é o novo diretor administrativo financeiro da Companhia Paraibana de Gás (PBGás), em substituição a David Mouta, que irá trabalhar no escritório sede da Mitsui Gás e Energia, no Rio de Janeiro. Giovane, que é natural do Estado de Santa Catarina, tomou posse na tarde desta terça-feira (14), durante reunião do Conselho Administrativo da PBGÁS.

Funcionário da Mitsui Gás, Giovane Rosa tem larga experiência no segmento de gás natural onde atua por mais de 15 anos passando pelas companhias SCGás e Bahiagás e na gerência de Planejamento Coorporativo da Mitsui Gás e Energia do Brasil. Também é membro do Conselho Fiscal da Companhia de Gás do Ceará desde abril 2016, tendo participado, em anos anteriores, como membro dos conselhos fiscais das Companhias de Gás da Paraíba(2013), Santa Catarina(2014) e Pernambuco(2015).

O novo diretor administrativo financeiro da PBGás afirmou que assume a função com o objetivo de dar continuidade ao “relevante trabalho” desenvolvido por David Mouta e contribuir para o desenvolvimento da companhia e dos processos como um todo.

“É com muito prazer que retorno à PBGás onde atuei como conselheiro fiscal em 2013 e chego com muita vontade de somar a uma equipe muito capacitada para obtenção dos resultados e o comprometida com o desenvolvimento do mercado de gás natural do Estado”, destacou Giovane Rosa.

De acordo com Giovane Rosa, no ano passado a economia brasileira passou por um dos seus piores momentos com forte impacto na indústria e na sociedade, mas o cenário mostra sinais de recuperação e contamos que volte a crescer.

“A minha chegada à Paraíba coincide com o momento da chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco que oferecerá mais possibilidades de desenvolvimento da agricultura e favorece a industrialização no semiárido trazendo esperança de dias melhores. A Paraíba é reconhecida pelas grandes universidades, centro de pesquisa e profissionais com muita capacidade, potencial e sinergia para desenvolver o estado de forma sustentável”.

A Diretoria executiva da PBGás passa a ser formada pelo diretor presidente, George Ventura Morais, pelo diretor técnico comercial, Carlos Vasconcelos e pelo diretor administrativo financeiro, Giovane Rosa. David Mouta ocupou a diretoria da PBGás por seis anos e assume cargo estratégico na Mitsui Gás, que junto com o Governo do Estado e a Gaspetro são acionistas da PBGás.