PBGás investe na expansão da rede de distribuição de gás natural

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) vai investir nos próximos dois anos mais de R$ 4 milhões na ampliação da rede de distribuição de gás natural em João Pessoa.

Os investimentos vão possibilitar a construção de 8,6 km de rede de distribuição.

Foto: Secom/PB

O edital de licitação está aberto e a previsão é que as obras sejam iniciadas no 2º semestre de 2017 chegando ao bairro de Brisamar e continuando nos bairros de Jardim Oceania, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, parte da Torre e Miramar.

Um outro edital para investimentos na expansão de 1,4 km da rede de Campina Grande está previsto para o segundo semestre, totalizando mais 10 km entre 2017 e 2018 na Paraíba.

De acordo com o diretor presidente da PBGás, George Morais, a expansão da rede de distribuição se faz necessária para levar o gás natural a bairros com forte adensamento imobiliário e comercial.

“O gás natural vem conquistando cada vez mais consumidores pela sua versatilidade por servir como energia para o funcionamento de forno, fogão, aquecimento de água nos chuveiros e piscinas, além de ser mais econômico e seguro”, explicou George.

George Morais destacou que a companhia trabalha para interiorizar a sua atuação com a distribuição de GNC (Gás Natural Comprimido) para as regiões do Cariri, Seridó e Sertão, priorizando as cidades polos com maior fluxo de veículos.

“Essa expansão é feita com base em estudos técnicos de viabilidade econômica para atender aos interesses da empresa e também dos clientes”, explicou.

O Gerente de Engenharia da PBGás, Ítalo Reinaldo, ressaltou que uma rede de gás natural é um importante vetor de desenvolvimento econômico na região onde ela é implantada, atraindo investimentos no setor industrial, comercial e residencial.

Ele ressaltou que a Paraíba possui atualmente 309 km de rede de distribuição de gás natural em 11 municípios do estado: João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Conde, Alhandra, Santa Rita, Bayeux, Mamanguape, Queimadas, Ingá e Caldas Brandão (Cajá).

A carteira de clientes da PBGás chega a 12.788 unidades residenciais e comerciais e 325 edifícios ligados ao gás natural.

No setor automotivo, são 37 postos de combustíveis e 36 indústrias que geram desenvolvimento para a Paraíba.

A Companhia também atende três outros municípios (Guarabira, Patos e Remígio) com gás natural comprimido e transportado através de carretas tipo feixe totalizando 14 municípios atendidos.

Rede de Distribuição

Na Paraíba são 309 km de rede de gás natural

176 km de rede na Grande JP

94 km gasoduto para Campina Grande

35 km rede interna de Campina Grande

4 km de rede em Mamanguape