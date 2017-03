Partido Podemos realiza encontro estadual na próxima semana, em João Pessoa

O Partido Trabalhista Nacional (PTN), após mudar de nome para Podemos, realizará na próxima sexta-feira (10), às 9h, o primeiro encontro estadual de 2017, com o tema:

“Podemos fazer muito mais pela Paraíba”, no auditório João Eudes, na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), contando com palestra de Rômulo Polari, ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Presidido em terras paraibanas pelo deputado estadual Janduhy Carneiro, o PTN mudou oficialmente para “Podemos” no mês de dezembro de 2016 durante um grande encontro nacional.

De acordo com o presidente estadual, o objetivo do encontro na Paraíba é reunir filiados e lideranças estaduais do Podemos, apresentar as novidades com a iniciativa do programa do movimento partidário, iniciar um debate em torno do projeto que o partido defenderá para as eleições de 2018, além de elaborar uma carta programa com propostas a serem defendidas para a construção de um futuro melhor para o Estado. Para tanto, serão realizados vários encontros, onde diversos segmentos da sociedade serão escutados.

Presente em 87 municípios da Paraíba, o partido elegeu nas últimas eleições um prefeito, o de Bayeux, Berg Lima, além de dois vice-prefeitos e 29 vereadores.

Dentre os diversos filiados que já confirmaram presença, estão: Berg Lima, prefeito de Bayeux; Galego do Leite, vereador de Campina Grande; Gustavo Santos, presidente da Câmara de Santa Rita; José Wilson, presidente da Câmara de Serra Redonda; Tiago Bernardino, presidente do partido em João Pessoa; além do deputado Janduhy Carneiro.

A mudança de PTN para “Podemos”, segundo integrantes da legenda, foi inspirada no slogan do então candidato à Presidência dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, na campanha em 2008: “Yes, we can! (Sim, nós podemos!), e, traz como proposta o reposicionamento do partido como um onde quem decide é o cidadão.

A legenda tem se apresentado como modelo bastante interessante por abrir enorme expectativa junto à sociedade, que se vê diante de um sistema político complexo, confuso e impenetrável quanto à participação direta da população.

O Podemos se propõe a ser o primeiro partido brasileiro, literalmente, de iniciativa popular, fazendo com que o que for decidido pela maioria da população brasileira seja bandeira de luta e defesa da legenda.