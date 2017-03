Partido Podemos destaca crescimento da legenda na Paraíba, em encontro estadual

O Partido Podemos realizou na manhã desta sexta-feira (10), um encontro entre filiados da legenda com a finalidade de discutir o contexto político financeiro atual e traçar metas para os próximos anos na Paraíba.

O evento contou com a participação de políticos de várias cidades do Estado a exemplo de Campina Grande, Santa Rita, Bayeux e Alhandra.

O professor Rômulo Polari, ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), proferiu palestras sobre a situação econômica atual e perspectivas futuras.

Para o deputado Janduhy Carneiro, que preside o partido na Paraíba, o encontro foi positivo tendo em vista que reuniu filiados e lideranças estaduais do Podemos em torno de um debate ao projeto que o partido defenderá nas eleições de 2018. Metas foram traçadas para os próximos 30 anos.

Presente em 87 municípios da Paraíba, o partido elegeu nas últimas eleições um prefeito, o de Bayeux, Berg Lima, além de dois vice-prefeitos e 29 vereadores.

“Discutimos a situação do Brasil e a Paraíba que queremos para os próximos 30 anos. Participaram do evento lideranças políticas de todas as regiões do Estado e isso é bom porque vamos começar a trabalhar para melhorar no decorrer das três décadas. Vamos realizar outros encontros em Campina Grande, Sertão e Cariri do estado para colhermos informações e conhecer a situação atual de cada localidade. Com base nelas, vamos construir uma carta-proposta para levar as autoridades e tentar resolver ontem tem problema”, comentou.

O prefeito de Bayeux, Berg Lima, que é o 1º secretário estadual da legenda, participou do encontro e falou da importância de reunir os filiados.

“Esse evento é importante para a gente [ partido] entrar em sintonia na legenda que vem crescendo na Paraíba. Precisamos alinhar as coisas para que possamos crescer ainda mais no Estado”, falou.

O vereador Galego do Leite, líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, falou sobre a liberdade e autonomia existente no partido.

“Esse encontro é super positivo tendo em vista que o nosso partido tem uma força política. No Podemos não há interferência da presidência do partido e isso nos deixa mais flexível para trabalhar e desempenhar meu papel como líder da opção na CMG”, lembrou.

Na ocasião, o presidente estadual destacou a credibilidade do partido no cenário político da Paraíba, além do crescimento e da autonomia dos diretórios.

“Somos um partido de credibilidade, não nos vendemos, honramos compromissos e principalmente a palavra dada. Nosso diretório estadual oferece total autonomia aos diretórios nos municípios, não interferimos. O que a maioria decide, o partido acata”, finalizou Janduhy Carneiro.

Janduhy falou que o partido cresceu 100% saindo de 14 para 28 vereadores no estado, além de agora contar com dois vices-prefeitos e o prefeito de Bayeux, Berg Lima.

O encontro serviu ainda para avaliar a posição da legenda que continua na oposição, mas garantiu que não será raivosa nem prezar pelo quanto pior melhor.

“Nosso partido avançou e mudou o nome com o objetivo mostrar que podemos mudar o Brasil, avançar a passos largos”, disse lembrando o slogan de Obama: “Yes, we can” (Sim, nós podemos), podemos melhorar e avançar no país.

Dentre os diversos filiados presentes estiveram: Berg Lima, prefeito de Bayeux; França, vereadora de Bayeux; Galego do Leite, vereador de Campina Grande; José Wilson, presidente da Câmara de Serra Redonda; Tiago Bernardino, presidente do partido em João Pessoa; além do deputado Janduhy Carneiro e presidentes de diretórios municipais.

A legenda tem se apresentado como modelo bastante interessante por abrir enorme expectativa junto à sociedade, que se vê diante de um sistema político complexo, confuso e impenetrável quanto à participação direta da população.