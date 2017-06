Partido da União Democrática Nacional vai se restabelecer na Paraíba

O presidente do Partido da União Democrática Nacional (UDN) em Campina Grande, Luiz Hernando, comentou sobre a volta da legenda, que havia acabado na ‘era Vargas’, após apoiar a Ditadura Militar.

Luiz afirmou que o partido está sendo restabelecido na Paraíba e em todo o Brasil, e tem uma proposta de trazer algo diferente do que tem sido apresentado na atual conjuntura do País.

– Temos uma proposta de trazer algo diferente do que aí está no meio político. O Partido da UDN foi muito importante para o Brasil, principalmente na Paraíba. Nós podemos confirmar que a UDN sempre fez a diferença. Somos um partido de direita e na nossa cartilha não aceitamos pessoas com ficha suja. Vamos defender os propósitos da nação. Nós queremos, em 2018, formar uma chapa puro sangue e nosso início aqui é buscar apoios para formar nosso diretório – explanou.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta terça-feira, 06.