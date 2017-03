Partido com forte atuação na Paraíba muda de nome e realiza encontro estadual

O presidente estadual do Podemos (antigo PTN), Janduy Carneiro, afirmou em entrevista à Rádio Arapuan FM que o partido está programando uma reunião com todos os integrantes da legenda. Ele afirmou que o objetivo é orientar os filiados para que sempre possam acertar em suas gestões, especialmente aqueles que foram recém eleitos.

– O encontro é a nível estadual com os vereadores, presidentes do partido, prefeitos e vice-prefeitos. Vamos dar críticas construtivas e propostas edificantes para que os gestores possam acertar – colocou

Janduy explicou que o novo nome do partido representa uma mudança para melhor e que foi inspirado no slogan de campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2008, que é “Yes, we can” (Sim, nós podemos).

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.