Parte de reboco de teto cai e estudantes ficam feridos na UEPB

Foto: Ascom

Três estudantes ficaram feridos pós a queda do reboco do teto de uma sala de aulas do curso de Direito da UEPB, em Guarabira, no Brejo paraibano.

O reboco caiu no momento em que uma prova era aplicada no local. Os estudantes receberam os primeiros socorros e foram levados ao hospital.

A sala onde ocorreu o acidente foi interditada e a direção do Centro de Humanidades avisou que vai apurar o caso.