Parque Linear Parahyba chama atenção e já é utilizado pelos moradores de JP

Foto: Secom/PB

Uma obra pensada em 2010 pelo governador Ricardo Coutinho quando ainda era prefeito da Capital saiu do papel e já vem sendo utilizada pela comunidade do Bessa, Jardim Oceania e Aeroclube, antes mesmo de ser inaugurada neste domingo (12), às 16h30. O Parque Linear Parahyba está praticamente pronto, com uma infraestrutura completa e áreas destinadas para prática de exercícios físicos.

A administradora de empresas Luiza Galdino levou nessa semana, pela primeira vez, o pequeno Marley, de 4 anos, para conhecer o parque, que tem brinquedos interativos e tradicionais como jogo da memória e gangorra. “Eu moro próximo à Praça do Caju, mas aqui o espaço é bem maior para passearmos e tem esses jogos e casinhas que me lembram o tempo que eu era criança igual a ele”, disse.

Por sua vez, o aposentado Marivardo Toscano, 80 anos, encontrou no parque uma oportunidade para retomar as caminhadas recomendadas pelo médico. “Antes eu tinha que pegar o carro e ir até a praia, mas, além de ser mais de longe de casa, eu ficava bastante cansado até que desisti. Agora vou incentivar minha esposa a fazer companhia”, revelou animado.

A obra, também considerada de mobilidade urbana, tem investimentos de cerca de R$ 3 milhões do Governo do Estado apenas nesta primeira etapa, que atende o trecho Leste dos canais, no Jardim Oceania, em duas localidades. Já a segunda etapa vai compreender as imediações do bairro Aeroclube, o trecho do canal próximo da BR-230 e o final da Avenida Presidente Campos Sales, no final do Bessa.