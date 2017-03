Parlamentar rebate colega: Plínio Lemos foi abandonado na gestão de Veneziano

O vereador João Dantas (PSD) comentou sobre as denúncias feitas pelo vereador Bruno Faustino (PSB), que afirmou que o ginásio O Meninão e a Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina Grande, se encontram abandonados.

Foto: Paraibaonline

– Em relação ao Plínio Lemos, nós sabemos que no final da gestão anterior, do então prefeito Veneziano Vital do Rêgo, aquela obra foi abandonada mesmo e foi totalmente depredada por habitantes da zona leste. Em relação ao Meninão, não é uma obra nova, é uma obra em torno de 25 anos. Evidentemente, é uma obra que precisará de cuidados e reforma. Agora, dizer que está no caos não está. Preferia dizer que precisa de cuidados e a Prefeitura tomará as devidas medidas – esclareceu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.