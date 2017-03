Parlamentar aponta nomes para disputar o governo do Estado com apoio de Ricardo

O deputado estadual Adriano Galdino (PSB) revelou que 15 prefeitos têm o apoiado e espera ser reeleito em 2018 para continuar como deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

Ele também pontuou os nomes cogitados por Ricardo Coutinho para disputar o governo do Estado.

Foto: Paraibaonline

– Temos a vice-governadora Lígia Feliciano, o deputado Gervásio Maia, o secretário João Azevedo, companheiros de outras legendas, a exemplo do senador Raimundo Lira. O processo está muito cedo ainda. Quem tem o apoio do governador Ricardo, um cabo eleitoral da qualidade e do poderio político como Ricardo Coutinho, com toda certeza vai ter uma candidatura forte – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.