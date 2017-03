Parceria entre PMJP e Sesi vai levar o ‘Ação Global’ para João Pessoa

Foto: Secom/JP

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) firmou uma parceria com o Sesi para a realização do projeto ‘Ação Global’, na Capital, no dia 27 de maio. O evento acontecerá pela primeira vez na Capital e deverá atender cerca de 14 mil pessoas.

O acordo aconteceu nesta segunda-feira (20) com a presença do prefeito Luciano Cartaxo e do superintendente do Sistema Sesi/PB, Sérgio Alencar. O evento acontecerá no bairro de Mangabeira a partir das 9h, com duração até as 17h.

As principais atividades oferecidas no ‘Ação Global’ são de cidadania, entretenimento e lazer, todas de forma gratuita. Para a edição de 2017, o tema do projeto é ‘Qualidade de Vida para a Família’. Para o prefeito Luciano Cartaxo o tema deste ano está alinhado com a política desenvolvida pela gestão municipal.

“Temos um cuidado especial com a família através das creches, parques e serviços de saúde. Sempre buscamos parcerias e esta com o Sesi é muito especial pelo resultado que queremos alcançar par a cidade de João Pessoa”, disse.

A PMJP oferecerá o apoio logístico à ação através de secretarias como Desenvolvimento Social (Sedes) e Educação (Sedec). Para o superintendente do Sesi/PB, Sérgio Alencar, o apoio da PMJP será essencial para garantir o sucesso do projeto.

“Nós oferecemos muitos serviços à população, sobretudo de cidadania, cultura e lazer. Precisamos que a gestão municipal receba nosso projeto e nos ajude a oferecermos serviços de qualidade à população”, destacou.

O projeto – A ação global é um mutirão de cidadania. Ele ocorre simultaneamente em todos os estados e também no Distrito Federal. Objetivo é contribuir de forma positiva para vida de milhares de pessoas e os resultados são excelentes.

O Sesi, a Rede Globo e os parceiros se organizam para levar ideias e sugestões para vários cidadãos que precisam conhecer seus direitos. Os recursos disponíveis através desse projeto fazem a vida das pessoas melhor e por isso que ele vem se tornando cada vez mais importante para todos.