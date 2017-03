Paraibana faz apelo para tratamento de filho com doença rara

Após uma campanha nacional nas redes sociais para custear o tratamento de Joaquim, bebê de sete meses diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença rara que leva à morte, uma família paraibana também faz apelos para Miguel Áquila, bebê de Queimadas que também tem a doença e precisa custear o tratamento que precisa ser importado dos Estados Unidos.

Em entrevista na tarde dessa quarta-feira (22), a mãe de Miguel, Priscila Barbosa, explicou como soube da doença do filho e lamentou a falta de suporte da saúde brasileira.

Foto: Reprodução/ Instagram

– Desde que nasceu ele apresentou complicações respiratórias, tem dificuldades de sucção e eu pensei que era normal, mas os movimentos não vieram. Desde que recebi o diagnóstico, eu comecei a pesquisar sobre a doença e então vi sobre o desenvolvimento da medicação nos Estados Unidos. É muito difícil saber que não existe no Brasil uma medicação para tratar uma doença, pois a saúde é um direito nosso – desabafou.

Priscila organizou páginas nas redes sociais Facebook e Instagram para mobilizar as doações.

Ela organiza um evento em Campina no próximo mês para arrecadar dinheiro para o tratamento de Miguel.

– Foi criado um Instagram “Ame Miguel Áquila” e um bazar será realizado dia 2 de abril no Clube Campestre. Se as pessoas quiserem fazer doação de outras formas, existe uma conta nas redes sociais no Banco do Brasil – contou.

Dados bancários para doações:

Agência bancária Banco do Brasil

Agência: 2508-9

Conta: 16911-0

Variação 51

Telefone para contato: (83) 9 9361 8161

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.