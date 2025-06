Confira as atrações do São João de Campina Grande neste domingo

O cantor Natanzinho Lima estreia no São João de Campina Grande neste domingo. Além dele, Santanna o Cantador e Taty Girl também sobem ao palco principal do Parque do Povo.

O São João 2025 de Campina Grande acontece de 30 de maio a 6 de julho, o que totaliza cinco dias a mais que no ano anterior.

Esta é a 42ª edição da festa, que recebeu em 2024 recebeu 2,93 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da cidade. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelo Parque do Povo, um aumento de cerca de 10% em relação ao quantitativo de 2024.

O aumento de 10% também é esperado para a movimentação econômica do evento, que ano passado ficou de R$ 673 milhões. Os shows no palco principal do Parque do Povo acontecem de 19h às 2h, nas quartas e quintas-feiras, e das 19h às 3h nas sextas, sábados e domingos.

No palco cultural, os shows começam às 18h. Ao todo, mais de 200 atrações musicais devem passar pelos palcos principal e cultural ao longo da festa.

Shows do São João de Campina Grande neste domingo

Natanzinho Lima

Taty Girl

Forró Pegado

Santanna

* Com informações do g1pb