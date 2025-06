Prefeitura de João Pessoa lança três editais para projetos ambientais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e da Agência de Inovação Tecnológica (Inovatec-JP), lançou três editais voltados para o meio ambiente.

As inscrições começam na próxima terça-feira (10) e vão até o dia 4 de julho de 2025 (com exceção de um edital, que encerra no dia 27 de junho).

O objetivo dos editais é incentivar ideias e projetos que ajudem a proteger o meio ambiente e promovam inovação. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), durante evento da Semana do Meio Ambiente, no Hotel Manaíra.

O secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos, comentou que João Pessoa tem reforçado um papel de protagonismo na busca por soluções sustentáveis e inovadoras.

“Com esses editais, queremos estimular nossa comunidade científica, tecnológica e educacional a pensar o meio ambiente como um espaço de criação, transformação e compromisso coletivo. É por meio da ciência, da arte e da inovação que vamos construir uma cidade mais resiliente, inclusiva e preparada para os desafios climáticos do presente e do futuro”, destacou o secretário.

Os editais completos estão disponíveis no site: www.inovatecjp.com.br/editais. Quem quiser participar deve enviar os documentos para o e-mail: [email protected].

Veja o que cada edital propõe:

1. Edital 007/2025 – Tecnologias Verdes

Procura projetos que tragam soluções tecnológicas para melhorar o meio ambiente. Entre os temas, estão:

Educação ambiental com uso de plataformas digitais;

Limpeza da água usando plantas;

Monitoramento da qualidade da água em tempo real;

Uso de energia sustentável por vendedores ambulantes;

Redução de barulho em locais públicos;

Automação para facilitar o licenciamento ambiental.

Quem pode participar: Startups e pesquisadores que morem em João Pessoa e estejam ligados a instituições de ensino, pesquisa ou ONGs. É necessário ter currículo Lattes atualizado.

2. Edital 008/2025 – Campeonato de Arte com Lixo Eletrônico

Convida escolas da rede pública a criarem obras de arte com restos de aparelhos eletrônicos. O tema deste ano é ‘Cultura oceânica’. As categorias são: Maquetes, Pintura e Robótica.

Quem pode participar: Professores e pesquisadores ligados à rede pública municipal ou instituições sediadas em João Pessoa. Também é necessário ter currículo atualizado e morar na cidade.

3. Edital 009/2025 – Projeto Tartarugas Marinhas

Foca na proteção das tartarugas marinhas nas praias de João Pessoa. O edital apoia pesquisas para mapear ninhos, resgatar tartarugas encalhadas e promover educação ambiental nas escolas.

Prazo menor: Inscrições de 10 a 27 de junho de 2025.

Quem pode participar: Startups e pesquisadores de João Pessoa com vínculo com instituições de ensino, ciência ou ONGs.