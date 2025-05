Podcast: professora explica sobre a gastronomia típica no período junino

Na participação desta semana no programa Conexão Caturité, a professora pesquisadora e jornalista Gisele Sampaio falou sobre as tradições culturais e a gastronomia típica do ciclo junino.

Ela explicou a diferença entre gastronomia, iguarias e comidas típicas, destacando como cada elemento representa a cultura de um povo.

Gisele ressaltou que a gastronomia envolve a relação entre comida e cultura, enquanto as iguarias são pratos que podem incorporar novos ingredientes e ressignificações, e as comidas típicas são aquelas específicas e tradicionais de uma região, como a canjica, pamonha, pipoca, cuscuz, paçoca, pé de moleque, bolo de milho e bolo de tapioca, presentes nas celebrações juninas.

A professora também comentou sobre a reinvenção desses alimentos dentro da indústria cultural e convidou o público a escolher seu prato favorito para celebrar a ceia junina.

