Podcast: Empaer destaca a realização da Expapi no Ligeiro

No quadro Sou do Campo, o programa Conexão Caturité abriu espaço para falar sobre a 50ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais, que está acontecendo no Parque de Exposições do Ligeiro, em Campina Grande.

Geneilson Evangelista, assessor de crédito rural da Empaer, participou trazendo detalhes sobre o evento e a presença marcante da empresa, com um estande de mais de 400 m² reunindo agricultores familiares dos 22 municípios da região.

O espaço apresenta produtos como queijos, doces, artesanato, plantas ornamentais e tecnologias voltadas ao campo. Além disso, a Empaer está oferecendo atendimento técnico, emissão de CAF, assinaturas de projetos e orientações sobre crédito rural.

Geneilson reforçou o convite ao público para visitar a feira, que segue até o próximo fim de semana com programação diversificada e oportunidades de negócios para o setor agropecuário.

Ouça o podcast

https://soundcloud.com/paraibaonline/podcast-empaer-destaca-a-realizacao-da-expapi-no-ligeiro