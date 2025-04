Novela na Globo: resumo dos próximos capítulos de ´Vale Tudo´

Segunda-feira (dia 21)

Raquel tem uma dura conversa com Maria de Fátima. Tiago dispensa Vera ao descobrir que o pai a pagou para ficar com ele. Maria de Fátima pede desculpas a Rubinho.

Ivan lamenta por não ter tido oportunidade de conhecer Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a César que Afonso olhou para ela com interesse.

César e Maria de Fátima admitem que se gostam. Cecília diz a Tiago que não pode escondê-lo na pousada. Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico.

Rubinho coloca sua etiqueta em outra mala. Raquel se despede de Rubinho. Rubinho passa mal durante o voo, e Claudia manda o piloto Marcondes retornar. Raquel e Cláudia levam Rubinho para o hospital.

terça-feira (dia 22)

César pede uma carona a Marcondes para o Rio. Heleninha fica aliviada ao saber que Tiago está com Cecília e Laís. Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho.

Renato fica arrasado ao saber de Rubinho. Tiago se nega a contar para Heleninha o que o fez fugir.

Fátima pede ajuda a César para conquistar Afonso, a fim de que ambos possam usufruir do dinheiro da família Roitman.

Marco Aurélio e Freitas descobrem que a mala com os dólares desapareceu.

quarta-feira (dia 23)

César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. Marco Aurélio desconfia de Marcondes.

Consuelo avisa a Ivan que Marco Aurélio não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Helena diz a Ana que se sente incapaz de ajudar Tiago.

Raquel desconfia de Gilda. Daniela conta a Consuêlo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Renato procura Raquel para oferecer ajuda.

Marcondes conta a Marco Aurélio que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano. Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada.

quinta-feira (dia 24)

Maria de Fátima e César acreditam que a mala era de Rubinho. Daniela ajuda Raquel a arrumar os pertences de Rubinho e encontram sua mala.

Marco Aurélio demite Marcondes e manda Freitas procurar César. Maria de Fátima se aproxima de Afonso. Renato sugere que Leila concorra ao cargo de secretária em sua agência.

Marco Aurélio contrata o detetive Gervásio para encontrar César. Maria de Fátima e César fazem planos para separar Afonso e Solange.

Raquel e Ivan conversam sobre Gilda. Tiago aceita o pedido de desculpas de Marco Aurélio e avisa ao pai que ficará na casa de Celina.

Luciano avisa a Ivan que seu projeto foi aprovado. Daniela avisa a Raquel que Maria de Fátima está na casa de Rubinho. Raquel vai ao encontro de Maria de Fátima.

sexta-feira (dia 25)

Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance.

Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça.

Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares.

Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange.

Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.

Sábado (dia 26)

Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha.

Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante.

Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente.

Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.

