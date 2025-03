Procon de Campina Grande retira de circulação mais de 300 produtos impróprios para o consumo

A espera está perto de acabar. Faltando apenas um mês para a 2ª edição da Corrida Paraibana pelo Autismo, a maior corrida inclusiva do Nordeste voltada para pessoas com o transtorno do espectro (TEA), que acontecerá em João Pessoa no dia 27 de abril, a organização da prova anunciou a abertura do último lote de inscrições para o evento.

Os corredores terão mais uma oportunidade de participar dessa verdadeira celebração da inclusão e da diversidade. Para se inscrever e obter mais informações sobre opções de percurso e valores, basta acessar o link https://www.race83.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/2-corrida-paraibana-pelo-autismo.

A prova tem a finalidade de despertar as pessoas sobre o que é autismo e, por meio do esporte, levar informação, desconstruir preconceitos e, claro, incluir os autistas no meio da sociedade.

A realização da Corrida Paraibana Pelo Autismo é da Associação Paraibana de Autismo (APA), com o patrocínio e apoio da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e do ‘Projeto Somos Capazes – Inclusão pela Arte’, da Fundação Cultural (Funjope).

Na última edição, o evento reuniu mais de mil atletas, entusiastas e famílias em uma manhã de muita energia e conexão. Foi um marco para promover a interação entre autistas e a comunidade, mostrando que juntos podemos transformar barreiras em oportunidades.

Cuidado – A Prefeitura de João Pessoa desenvolve o aprendizado de 2.895 crianças autistas na Rede Municipal de Ensino, que contam com 2.300 cuidadores. Dependendo da especialidade de cada criança, o profissional pode acompanhar um ou mais de um estudante autista.

Informações

2ª Corrida Paraibana Pelo Autismo

Local: Busto de Tamandaré

Data: 27 de abril

Horário: 6h

Percursos: 5km e 10km

Family Run: Caminhada da família (pai ou responsável disputa junto do filho)