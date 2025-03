Cuidado antes do banho de mar na Paraíba: locais impróprios na Paraíba

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) listou sete áreas impróprias para banho no Litoral da Paraíba neste final de semana.

Eis os locais:

João Pessoa:

– Praia do Seixas, em frente a galeria de águas pluviais

– Praia da Penha, em frente a desembocadura do rio Aratu

– Praia de Jacarapé, ao final da rua Manoel Cândido Soares

Cabedelo:

-Praia de Intermares, em frente ao maceió

Pitimbu:

– Praia do Maceió, em frente a desembocadura do riacho Engenho Velho

– Praia de Coqueiros, no final da rua Almirante Tamandaré

– Praia de Ponta dos Coqueiros, em frente a desembocadura da Lagoa