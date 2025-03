Crescer reúne milhares de fiéis em Campina Grande na segunda de carnaval

Nesta segunda-feira, o Spazzio, em Campina Grande-PB, foi palco de mais um dia do Crescer, o Encontro Nacional da Família Católica, um dos maiores eventos católicos do país. Realizado pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande-PB, a programação intensa do evento proporcionou aos milhares de fiéis momentos de adoração, pregações e reflexões voltadas para a espiritualidade e a valorização da família como pilar da fé católica.

O evento teve início com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo Diácono Marco Danillo, pelo Padre Fábio Vieira e por Edivonaldo Araújo, missionário da Comunidade de São Pio X. Esse momento solene permitiu aos participantes um contato profundo com a eucaristia, fortalecendo a fé e a comunhão.

Em seguida, Rafael Brito apresentou a pregação intitulada “Os Anjos da Guarda: a nossa família no céu”. Conhecido por sua abordagem teológica acessível e fundamentada na tradição cristã, Rafael Brito, que é Doutorando em Teologia e Filosofia, destacou o papel dos anjos na proteção e intercessão pelas famílias, ressaltando sua relevância no plano divino.

Após um momento de animação, o evento prosseguiu com o testemunho de William da Sanfona, intitulado “A Sanfona que Agora Toca para Deus”. O pregador compartilhou sua trajetória de vida e conversão, ressaltando como a música se tornou um instrumento para glorificar o a Deus e levar uma mensagem de fé a muitas pessoas. Ele animou a todos os presentes com forró.

A noite foi marcada por mais momentos de reflexão e espiritualidade, com a pregação do Padre Chrystian Shankar, cujo tema foi “Família: o meu primeiro altar”. Reconhecido por sua eloquência e pelo trabalho pastoral voltado à valorização das famílias, o sacerdote abordou a importância do lar como um espaço sagrado, onde se vivenciam os princípios cristãos e o amor de Deus.

Santa Missa

A programação foi finalizada com a Santa Missa presidida pelo Padre Fábio Vieira, reunindo todos os participantes em um ato de fé e comunhão.

Em sua homilia, ele revelou detalhes de sua estadia na casa dos pais do Beato Carlo Acutis, na Itália, durante a pandemia. O padre disse que este tempo foi de profunda espiritualidade e uma bela experiência sobre a vida do futuro Santo Carlo Acutis, conhecer seus pais, irmão e amigos. Ele ainda contou que esta experiência o inspirou a fundar o apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil. O Padre Fábio Vieira também trouxe consigo, e expôs, durante a Santa Missa, as relíquias do Beato Carlo Acutis.