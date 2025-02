Pesquisa do Procon de Campina Grande identifica os menores preços de gás de cozinha e água mineral

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 12, a pesquisa de preços do botijão de 13 quilos do gás de cozinha e do garrafão de 20 litros de água mineral, referente ao mês de fevereiro.

De acordo com o estudo, o gás de cozinha pode ser comprado ao menor preço de R$ 88,00; e a água mineral a R$ 7,50.

A nova pesquisa de preços foi realizada nesta segunda-feira, 10, em 20 estabelecimentos da cidade.

O menor preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha, R$ 88,00, foi encontrado no Posto GS Gás, localizado na avenida Senador Argemiro de Figueiredo, no bairro Sandra Cavalcante.

Já no levantamento de preços do garrafão de 20 litros de água mineral, o menor preço foi registrado na marca Sublime, R$ 7,50, no estabelecimento Santa Rosa, localizado na Rua do Sol, no bairro Santa Rosa.

Na pesquisa são consideradas as quatro marcas mais consumidas em Campina Grande: Indaiá, Suprema, Santa Vitória e Sublime.

Além do menor preço de cada produto, a pesquisa do Procon de Campina Grande apresenta, também, a variação de preços, o preço médio, bem como o nome e a localização de cada estabelecimento comercial que fez parte da pesquisa.

Preço médio – Segundo o estudo, o preço médio do gás de cozinha é de R$ 98,22. Já o preço médio do garrafão de água mineral, depende da marca: a Indaiá custa em média R$ 15,75; a Suprema, R$ 8,67; a Santa Vitória, R$ 8,38; e a Sublime, R$ 10,21. Para conferir mais detalhes dessa pesquisa de preços do Procon-CG, basta acessa: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/