Novo diretor do Fórum de Campina Grande relata as suas prioridades

O juiz Ely Jorge Trindade assumiu, na última semana, a direção do Fórum Afonso Campos, da Justiça Comum, em Campina Grande.

A estrutura envolve mais de 40 magistrados e aproximadamente 500 serventuários da justiça e demais terceirizados.

Ely (foto) falou ao ParaibaOnline sobre como pretende atuar no cargo, realçando o aspecto da continuidade da gestão anterior e o desejo de aprimoramento do funcionamento do local, notadamente a busca de melhorias na infraestrutura.

Veja aqui a entrevistada dada ao jornalista Arimatéa Souza.

*Vídeo: ParaibaOnline