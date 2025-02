Podcast: Associação destaca temas importantes para os aposentados

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, o assistente social Eraldo Moura trouxe informações importantes sobre a nova diretoria da associação, que agora tem como presidente a colega Rose, marcando um momento histórico com uma mulher à frente da entidade.

Ele destacou a importância da igualdade de direitos e a representatividade feminina, já que a maioria dos associados são mulheres.

Eraldo também lembrou do Dia do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro, e reforçou os direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa, como preferência no atendimento, acesso a medicamentos e transporte gratuito.

Além disso, comentou sobre o reajuste das aposentadorias do INSS, que foi de 7,5% para quem recebe salário mínimo e 4,77% para valores acima, criticando a diferença como injusta. A associação segue ativa e convoca todos para a assembleia ordinária no dia 8 de fevereiro, na sede da Prata.

Ouça o podcast completo