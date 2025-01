A posse de Horácio Ferreira de Melo Júnior como novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba foi marcada por homenagens e reconhecimento à sua trajetória.

O presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), Thelio Farias, falou sobre a ascensão de Horácio e a representatividade de Campina Grande no Tribunal.

“A chegada de Horácio ao Tribunal de Justiça é uma grande homenagem não só à sua longa trajetória, mas também a Campina Grande, cidade que o adotou e que ele adotou”, afirmou Thelio Farias.

“É um aspecto importante o aumento da representatividade da cidade no Pleno do TJ, e o desembargador Horácio, com certeza, vai representar muito bem Campina Grande, pois possui todos os atributos para isso”, elogiou.

Farias ressaltou o espírito democrático e o preparo intelectual de Horácio Melo, destacando que o novo desembargador será um grande acréscimo à Corte de Justiça.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline