Confusão marca posse de vereadores e adia eleição na Câmara de Santa Rita

A cerimônia de posse dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, foi marcada por tumulto e intervenção policial na manhã desta quarta-feira (1).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram empurrões e gritos de “covarde” durante o evento, que contou com a presença do prefeito Jackson Alvino (PP), empossado no mesmo dia.

A confusão teve início durante o processo de eleição para a presidência da Casa, quando divergências entre grupos partidários geraram discussões acaloradas. O clima de tensão escalou, resultando na necessidade de ação policial para conter os ânimos e restaurar a ordem.

Além do conflito, a ausência de alguns vereadores impediu a formação do quórum necessário para a realização da votação, forçando o adiamento da eleição. O presidente interino da Câmara, vereador Francisco Queiroga (PP), informou que uma nova data será marcada por meio de edital.