Prefeitura de Campina Grande anuncia ‘Tarifa Zero’ para este sábado

Como forma de incentivo ao setor comercial de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima estendeu o programa Tarifa Zero, normalmente realizado no primeiro sábado de todos os meses, para este sábado, 21, com o objetivo de manter o comércio campinense aquecido no período natalino, e assim garantindo o transporte coletivo de graça para toda a população.

O prefeito Bruno, acompanhado do superintendente da STTP – Vitor Ribeiro, esteve reunido com representantes do setor comercial campinense, na tarde desta sexta-feira, 20, na sede da STTP.

Os veículos circularão com sua frota normal e a gratuidade é válida para todas as linhas que circulam no Município, sejam elas urbanas ou voltadas para atender os três distritos da Rainha da Borborema (Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata).

O programa, comprovadamente, ajuda a aquecer a economia local, já que em dias de Tarifa Zero aumenta significativamente o fluxo de pessoas em algumas áreas da cidade.

Entre os presentes no encontro estavam o presidente da CDL, Eliézer Bezerra, acompanhado do diretor Evilásio Moreira, também representando a Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), os representantes dos lojistas na Feira Central, Jucileto Leal e Luciano Vasconcelos, além da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.

O Tarifa Zero teve início em dezembro do ano passado, já completando um ano de existência. Nesse período, mais de 700 mil passagens de ônibus gratuitas foram ofertadas para a população.

Nos dias de Tarifa Zero o usuário pode pegar quantos ônibus quiser sem nenhum custo. Nesse início de dezembro, por exemplo, é uma ótima ferramenta para quem quer ir até a área central da cidade para fazer as compras natalinas ou simplesmente ir até a feira.

Outra opção é visitar os polos do Natal Iluminado de Campina Grande, que deve ter grande movimentação de frequentadores nos finais de semana de dezembro. Fica a critério do usuário, que pode aproveitar das mais distintas formas.

Para informações adicionais a STTP está disponibilizando o WhatsApp Mobilidade 3341-1517. As linhas e horários dos ônibus podem ser consultados através do aplicativo MobiCG disponível gratuitamente para download nas lojas Android e IOS.