População de João Pessoa pode atualizar cartão de vacina em diversos pontos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue disponibilizando todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunização (PNI) em diversos pontos da cidade. Dessa forma, a população pode aproveitar essa sexta-feira (6) para atualizar o cartão de vacina, a partir das 7h até as 21h.

As vacinas são ofertadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, e variam de acordo com o que é preconizado para cada idade e campanha, de acordo com o PNI do Ministério da Saúde. Por isso, é tão importante estar atento às datas, em casos de esquemas vacinais que acontecem com mais de uma dose.

“As vacinas fortalecem o sistema imunológico, estimulam a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos como vírus e bactérias e evitam o adoecimento, além de ser uma importante estratégia de saúde pública que garante proteção individual e coletiva prevenindo o adoecimento da população evitando e combatendo epidemias”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde da família (USFs) das 7h às 11h e das 12h às 16h, e nas Policlínicas Municipais do Cristo, Mandacaru, das Praias, de Jaguaribe e de Mangabeira, além do Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre, das 8h às 16h. Também é possível vacinar-se em três pontos móveis que ficam abertos das 12h às 21h. São eles: Home Center Ferreira Costa, na BR-230 (Estrada de Cabedelo); Shopping Sul (Bancários) e Shopping Tambiá (Centro).

Para ser vacinado, é necessário apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso das crianças), além do cartão ou caderneta de vacinação e o cartão SUS. Quem tiver dúvidas sobre o imunizante a ser tomado e esquema vacinal a ser seguido também pode procurar um dos pontos de vacinação para esclarecimentos. Neste caso, também é preciso estar portando o cartão de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (6):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceções: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul:

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá:

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar – Para que o cidadão possa ter acesso à vacinação domiciliar, ele deve fazer o agendamento através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas restritas ao leito.