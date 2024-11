Romaria da Penha confirma tradição e manifestação de fé, em João Pessoa

A Romaria da Penha confirmou, mais uma vez, uma tradição que atravessa gerações, reunindo milhares de fiéis católicos, na manifestação de fé e veneração, da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, nas Trincheiras, até o Santuário de Nossa Senhora da Penha.

Neste sábado (23), o evento religioso completou 261 edições, com a presença do prefeito Cícero Lucena, que destacou a importância do momento para renovação da fé e gratidão pelas graças alcançadas.

“Eu, que já faço parte dela há cerca de 40 anos, pra mim é momento de renovação de fé, de ter esperança, gratidão por tantas graças alcançadas, porque só assim a gente demonstra que precisamos ter um ser maior para nos orientar e para nos proteger. Caminhar entre os demais fiéis também fortalece nosso espírito e nos enche de esperança em dias cada vez melhores”, afirmou o prefeito, que completou o trajeto ao lado da primeira-dama Lauremília Lucena.

Nesse ano, a Romaria da Penha teve como tema ‘Somos todos irmãos, ajudai-nos a fraternidade e amizade social’. De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, cerca de 500 mil pessoas participaram da celebração, que depois de sair da Igreja de Lourdes, os fiéis desceram a Avenida Pedro II, passando pela Via Expressa Padre Zé, depois a avenida principal do Bancários e, em seguida, a Avenida Hilton Souto Maior até a Praia da Penha, onde aconteceu a tradicional missa campal.

A imagem de Nossa Senhora da Penha foi seguida por gente de fé que queria expressar, de várias formas, o agradecimento por bênçãos alcançadas. Uma delas foi Rosilene dos Santos, que carregou a maquete de uma casa para simbolizar o imóvel adquirido pelo seu filho. “São três anos participando e sempre agradecendo por uma benção. Já foi o emprego do meu marido e, hoje, a casa do meu filho, que eu pedi muito a Nossa Senhora da Penha”, afirmou a devota.

O motorista José Carlos Lima atribuiu à devoção à Santa a conquista do seu emprego. Ele fez o trajeto ao lado da esposa e filha. “Momento de agradecer, de expressar toda nossa fé e devoção. Sem contar que essa energia, junto dos nossos irmãos em Deus, é algo que não tem como explicar. A Romaria é um evento do povo de João Pessoa e da Paraíba”, afirmou o fiel católico.

Outra romeira foi Elaine Soares, moradora de Quadramares, que esteve na imagem que fica na entrada do bairro da Penha para acender velas em agradecimento por ter conseguido construir sua família. “Minha família sempre vem. Esse ano me convenceram a fazer um pedido a Nossa Senhora da Penha e vim agradecer pelo que ela me concedeu. Consegui comprar minha casa, tenho meu casamento, estou grávida e consegui construir minha família, tudo graças a ela”, disse emocionada.

Júnior Lopes, morador da cidade de Bayeux, fez o percurso da procissão inteiro descalço, acompanhado de sua noiva, da mãe e tia para cumprir a promessa após ter seu pedido realizado. “Este é o segundo ano que venho, mas é o primeiro que eu estou aqui agradecendo por uma graça alcançada. Consegui minha loja de motopeças e tenho certeza que foi através dela”, ressaltou.

Apoio da Prefeitura – Foram vários órgãos e secretarias participando da Romaria da Penha, garantindo apoio aos fiéis com equipes de saúde, segurança, trânsito, transporte, infraestrutura, limpeza e urbanização.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou 26 profissionais envolvidos diretamente na prestação de serviço à população entre equipes de saúde da família e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP).

Foram 17 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores socorristas e coordenador. As equipes foram divididas em 10 veículos extras, incluindo Veículo de Intervenção Rápida (VIR), seis motolâncias e três ambulâncias, sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USB).

A Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), com a Guarda Civil Metropolitana, auxiliou a Polícia Militar. O efetivo da GCM foi distribuído desde o período da tarde em pontos estratégicos. Viaturas acompanharam a Romaria da Igreja de Lourdes até o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Já outras se posicionaram nos corredores de acesso à procissão em todo o seu percurso.

Para facilitar a locomoção dos fiéis, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) realizou diversas intervenções, como bloqueios e desvios do fluxo ao longo do percurso, com apoio de mais de 100 agentes de mobilidade urbana. Além disso, foi garantido o retorno dos fiéis com reforço de mais de 100 ônibus logo após o evento.

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) realizou trabalho antes, durante e após a Romaria, com reforço da zeladoria nas vias que fazem parte do percurso dos romeiros. As equipes intensificaram o mutirão de limpeza e os agentes ficaram de plantão garantindo a limpeza contínua durante todo o trajeto da procissão e após a sua realização.

As Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) também realizaram trabalhos antes da procissão como a Operação Tapa-buraco, manutenção da iluminação pública, manutenção na escadaria do Santuário e podas de árvores em todo o percurso, para possibilitar o fluxo dos trios elétricos e a segurança dos fiéis.