Podcast: extensionista destaca o papel da mulher nas atitvidades rurais

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité,foi o papel das mulheres na agricultura, com a participação de Walberlene de Almeida Soares Bezerra, extensionista social da Emater e representante da Gerência Operacional de Lagoa Seca.

Ela trouxe um olhar sobre a participação feminina no desenvolvimento da agricultura, destacando que as mulheres, desde o início da prática agrícola, desempenham um papel essencial que muitas vezes foi invisibilizado ao longo dos anos.

Walberlene explicou que, historicamente, a agricultura surgiu muito ligada à figura feminina, já que as mulheres estavam envolvidas na observação e cultivo das plantas.

Contudo, a formalização do trabalho feminino na agricultura foi lenta e teve avanços recentes após a Constituição de 1988, quando as agricultoras passaram a ter direitos previdenciários, como aposentadoria e licença-maternidade.

Ela também abordou os desafios que os agricultores enfrentam para obter benefícios e créditos.

Graças a políticas como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), as mulheres do campo podem agora acessar linhas de crédito direcionadas, como o microcrédito, que oferece condições especiais para agricultores.

Ouça o podcast abaixo