Novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba fala sobre recorde no Plano Safra

Em entrevista à rádio Caturité FM nesta sexta-feira, 12 de julho, Rudrigo Araújo, novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, falou sobre as metas ambiciosas e os resultados históricos alcançados pelo banco. Natural da Paraíba, Rudrigo destacou a importância do Plano Safra e do programa Crediamigo para o desenvolvimento econômico e social da região.

– A gente concluiu o plano safra 2023/2024 com recorde. Esse é o maior Plano Safra da história do país, da ordem de 400 bilhões de reais, e ao Banco do Nordeste compete aplicar pelo menos 21,5 bilhões de reais e para a Paraíba a gente estima uma aplicação de 1,2 bilhão”, afirmou Rudrigo Araújo. Ele ressaltou a magnitude desse plano e a responsabilidade do Banco do Nordeste em contribuir significativamente para o agronegócio e o setor rural.

Rudrigo Araújo também destacou a importância do programa Crediamigo, um dos principais instrumentos do Banco do Nordeste para apoiar o público mais vulnerável.

“O Crediamigo é o que o Banco do Nordeste tem mais de importante porque materializa de forma mais visível a sua missão de ajudar o público mais vulnerável. É um gigante com milhões de clientes”, disse ele, enfatizando o impacto positivo do programa na vida de pequenos empreendedores e trabalhadores informais.

