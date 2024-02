STTP instala rotatória no bairro do Catolé em Campina Grande

A prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), inaugurou mais uma rotária no bairro do Catolé, para garantir a fluidez do tráfego com mais segurança viária, nas imediações do Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo (Rodoviária Nova) e do Partage Shopping.

A minirrotatória fica no encontro das ruas Otacílio Nepomuceno e Basílio Araújo. A intervenção foi efetivada após um período de duas semanas de testes para avaliar a viabilidade da nova sinalização, o que foi comprovado pela equipe de engenharia da STTP.

Com tachões, demarcação de solo e zebrados, além de placas nas aproximações, a nova rotatória já está melhorando o trânsito em um ponto de alta trafegabilidade.

“A rotatória é indicada para locais com movimento acentuado de veículos e que não necessite da presença de semáforo. Após diálogo com o comércio local e estudos de viabilidade, estamos garantido segurança viária e fluidez aos cidadãos na nossa cidade”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Saiba como transitar em rotatórias:

° Onde há minirrotatória não há via preferencial;

° Ao se aproximar da rotatória, o motorista deve reduzir a velocidade;

° As placas de “Dê a preferência” indicam que tem prioridade de passagem o veículo que já estiver circulando pela rotatória;

° Reduza a velocidade e indique a seta de direção que você vai seguir.