Tarifa Zero: confira a data de mais uma edição em Campina Grande

A segunda edição do programa Tarifa Zero, que garante passagens de ônibus sem nenhum custo para os cidadãos que utilizam o transporte público de Campina Grande, vai acontecer no próximo sábado, 2 de março. O serviço é disponibilizado em todas as linhas que fazem o transporte coletivo na cidade, desde as mais centrais até as mais distantes, a exemplo dos distritos.

O programa acontece em todo primeiro sábado de cada mês. Não existe limite para a quantidade de vezes que o usuário quiser utilizar o serviço no dia do programa. Mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas com o programa que, neste ano, acontecerá sempre no primeiro sábado de cada mês. Em fevereiro, mais de 44 mil passagens foram registradas pelas catracas dos ônibus. A média normal, em um dia de sábado, é 32 mil passagens.

O programa foi criado no final do ano passado, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, com o objetivo de estimular a economia local. O Tarifa Zero aconteceu em duas datas, antes do Natal 2023, e foi considerado um sucesso. Nas duas datas foi constatada uma expressiva adesão ao serviço e a intensa movimentação no comércio, especialmente na área central da cidade.

Para mais informações, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a STTP, através do telefone 3341.1517, com mensagens via WhatsApp Mobilidade.