O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), convoca os municípios paraibanos que estão liberados para atualização no sistema e que integram o Mapa do Turismo Brasileiro a realizarem, até o dia 15 de março, a atualização obrigatória anual do cadastro para que as informações sejam validadas dentro do prazo estabelecido pelo Governo Federal.

O Ministério do Turismo enviou a notificação aos estados e municípios com antecedência de 60 dias do vencimento da data dos registros, via Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMAPA 2.0, para a preparação da documentação necessária conforme previsto na Portaria nº 41 de 24 de Novembro de 2021.

A renovação do cadastro tem como objetivo garantir a manutenção da participação das cidades no programa de política pública federal e o recebimento de recursos destinados para o setor.

O Interlocutor Estadual do Programa de Regionalização do MTUR na Paraíba, Miguel Ângelo Gomes, chama a atenção para que os gestores não percam o prazo.

“O Sismapa 2.0 tem evoluído a cada ano, mas apesar de ser possível entrar a qualquer tempo, a atualização e criação de novas IGRS, segue um calendário específico. Atualmente, os municípios têm 60 dias para atualizar, um prazo razoável. Temos buscado avançar na estruturação e sair do ciclo vicioso de atualizações e evoluir para um ciclo virtuoso onde os municípios possam efetivamente buscar outras alternativas e avançar enquanto destino, como é o caso, por exemplo, das regiões e dos municípios que integram o Projeto Paraíbe-se”, explicou.

O Mapa do Turismo Brasileiro é uma importante ferramenta que contribui para a geração de renda, a criação de empregos e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Entre os objetivos, podemos citar o mapeamento dos destinos turísticos brasileiros, o investimento em infraestrutura e serviços turísticos, a capacitação dos profissionais do setor e a promoção e divulgação dos atrativos turísticos dos municípios.

A secretária da Setde, Rosália Lucas, afirma que tem acompanhado os trabalhos do programa de regionalização e interiorização “Estamos buscando consolidar ainda mais o nosso Litoral, sem deixar de olhar para os destinos que mais precisam e que têm grande potencial. Estar no Mapa é estar em evidência, deixando a porta aberta para novas oportunidades de desenvolvimento”.

O secretário executivo do Turismo, Delano Tavares, destacou que atualmente a Paraíba conta com 58 cidades no Mapa do Turismo, sendo sete sob análise e outras 13 em processo de atualização, mas acredita que até o fim de 2024, em parceria com o Sebrae-PB, o estado terá um aumento de aproximadamente 25% no número de cidades inseridas.

A documentação deve ser apresentada de forma digital por meio do site sistema.mapa.turismo.gov.br. Após a aprovação das informações enviadas e inclusão no programa, o cadastro terá validade de um ano.