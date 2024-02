O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, está lançando nesta terça-feira (27) o edital do “Prêmio Paraíba Junina”, uma das ações anunciadas pelo governador João Azevêdo para impulsionar a cultura no estado em 2024, para as quais estão previstos investimentos de R$ 50 milhões. O edital de chamamento público para concessão da premiação está publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado.

O “Prêmio Paraíba Junina” tem o objetivo de beneficiar 240 quadrilhas em todo o território paraibano. Este é o primeiro edital a contar com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com um investimento total de R$ 2,4 milhões. A distribuição desse montante será equitativa, considerando cotas regionais e étnico-sociais, com a intenção de promover uma distribuição justa e inclusiva dos recursos.

O secretário de Estado da Cultura da Paraíba, Pedro Santos, explicou como se dará a premiação. “Para as agremiações profissionais, o prêmio será de R$ 15.000, visando reconhecer o esforço e a dedicação desses grupos que competem não só na Paraíba, mas que nos representam também em outros lugares. Já as quadrilhas amadoras receberão R$ 5.000 cada”.

Pedro Santos também expressou a expectativa de que o prêmio não apenas impulsione a produção artística local, mas também proporcione oportunidades para o surgimento de novos grupos. “Com o Edital, a Paraíba reafirma seu compromisso em promover as expressões culturais do estado”, acrescentou o secretário.

Essa iniciativa reflete o compromisso do Governo do Estado em valorizar e preservar as tradições culturais, sinalizando um importante passo para o fortalecimento do cenário cultural e artístico na Paraíba.