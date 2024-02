Vídeo: Helder Campos deixa presidência da Sinduscon-PB e faz balanço da gestão

Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, o empresário Helder Campos concedeu uma entrevista ao PARAIBAONLINE, fazendo um balanço de sua passagem pelo sindicato.

Durante a entrevista, ele destacou as ações implementadas em sua gestão, dando continuidade aos temas da administração anterior, liderada pelo ex-presidente João Batista Salles.

Entre as conquistas destacadas por Helder, ele mencionou a parceria com a Superintendência da Caixa Econômica Federal e a implantação de novos métodos em colaboração com a prefeitura e a Secretaria de Obras. O empresário destacou ainda iniciativas de capacitação, como parcerias com o CREA, o Sesi e também o Senai.

Questionado sobre o cenário nacional, ele mencionou a expectativa do setor em relação ao governo de Lula em 2023. Confira:

*vídeo – paraibaonline