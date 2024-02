A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio do Departamento de Pregões da Secretaria de Administração, publicou no Semanário Oficial do Município aviso de licitação, pelo critério menor preço por item, para a aquisição de caminhões, máquinas pesadas e instrumentos agrícolas a serem destinados à Secretaria municipal da Agricultura (Seagri). O processo administrativo que trata do assunto é de número 023/2024.

O processo licitatório, anunciado pela pregoeira oficial do município, Mayra Alígia Fernandes Silva, foi publicado no último dia 16, enquanto o Pregão Eletrônico ocorrerá no dia 1º de março do corrente ano, às 8h30, com critério de julgamento “menor preço por item”. O referido Pregão tem recursos já garantidos nos cofres municipais, através de emendas do senador Veneziano Vital do Rêgo.

Além de propiciar a emenda que viabilizará a aquisição dos equipamentos, o senador Veneziano Vital do Rêgo também foi o responsável pela articulação que resultou na parceria da Prefeitura de Campina Grande com o Ministério do Desenvolvimento Regional, firmada em Brasília, meses atrás, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, o secretário Renato Gadelha, da Agricultura, e seu adjunto, Joseildo Alves, o “Galego do Leite”.

A Emenda apresentada por Veneziano Vital equivale a R$ 2.439.053,39 (dois milhões quatrocentos e trinta e nove mil e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), que servirão para a compra de dois caminhões com caçamba basculante, com capacidade para 12 toneladas, cada um. O Pregão ainda contempla a Seagri com cinco tratores de pneus com igual número de grades aradoras e cinco máquinas ensiladeiras.

Segundo o secretário Renato Gadelha, a aquisição desses equipamentos ampliará em muito as ações da Seagri em serviços como cortes de terra, limpeza de estradas, ampliação e construção de novos açudes. ”Além do maquinário pesado, que reforçará nossa patrulha mecanizada, também contaremos com as grades aradoras, que auxiliarão na preparação da terra para as plantações, bem como a chegada de novas ensiladeiras, que vão nos dar condição de triplicar a produção de silagem, para auxiliar os pequenos e médios criadores na alimentação do gado e demais animais, no período de estiagem”, disse.

Segundo Gadelha, a silagem é a forragem verde, que após ser triturada pela máquina ensiladeira, é armazenada na ausência de ar e conservada mediante fermentação em depósitos próprios chamados silos. “Só em 2023, chegamos a produzir aproximadamente 4,4 mil toneladas de silagem”, comemorou o secretário..

As empresas interessadas podem ter acesso ao Edital através do e-mail ([email protected]),

Ou através dos portais oficiais:

(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos),

(https://www.gov.br/compras/pt-br/) (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).