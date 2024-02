Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Pedal Beneficente de Boa Vista, que é realizado pela prefeitura do município com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital da FAP. Este ano, o pedal irá acontecer no dia 14 de abril, dentro do mês de comemorações dos 30 anos de emancipação política de Boa Vista.

A Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) é um centro de referência oncológica e de tratamento intensivo, sendo cerca de 90% dos seus atendimentos realizados através do SUS, e recebendo pacientes de mais de 148 municípios paraibanos. Todo o dinheiro arrecadado com as inscrições do Pedal Beneficente é revertido para a unidade.

“Novamente, teremos um percurso de 40km com nível de intensidade leve, passando por trilhas e estradas com pontos de apoio para os ciclistas que gostam de aventura. Ou seja, todo mundo pode pegar sua bicicleta e participar”, explicou o prefeito de Boa Vista, André Gomes.

André lembrou que, assim como nas duas primeiras edições, o pedal deste ano representa uma ação solidária importante e, ao mesmo tempo, um momento bastante agradável para todos os participantes.

“Será um evento marcado por muita descontração, saúde e, principalmente, de apoio a esse hospital que é tão importante para nosso estado e que salva vidas”, destacou.

As inscrições, ao preço de R$ 80, podem ser feitas através da página disponível no site hospitaldafap.org.br e o link também pode ser encontrado no Instagram do hospital, através do perfil @hospitaldafap.