Colunista fala sobre despedida de jornalista e o “ocaso” das palavras

O final de semana foi de marcantes despedidas. Em João Pessoa, o adeus foi ao jornalista Agnaldo Almeida, personificação de uma leitura prazerosa durante muitas décadas na imprensa regional, além de uma conversa magnética no contato pessoal.

Conheci Agnaldo por intermédio de um amigo comum, William Monteiro (já falecido), e posteriormente nas reuniões das memoráveis revistas semanais que há décadas foram editadas na imprensa paraibana.

Agnaldo era um campinense (bairro de José Pinheiro) que adotou João Pessoa como o epicentro de suas vidas e de suas emoções.

Nunca fui próximo dele, mas sempre inseparável dos textos que Agnaldo publicava na imprensa paraibana.

À sua viúva, a igualmente jornalista Nana Garcez, e à família a nossa solidariedade.

A sucessão de ´partidas´ no meio jornalístico nos últimos tempos, trouxe-me à tona, neste domingo, o sentimento de que estamos em marcha batida para o desaparecimento dos rebuscados e contagiantes textos entre nós.

A Paraíba sempre foi uma sucessão de talentos na arte de escrever.

O ocaso das palavras é também um efeito colateral do inexorável mundo digital, no qual desfilam predominantemente as redes sociais com as suas abreviaturas de gosto duvidoso e de acanhada criatividade.

Ao trafegar pelo desmedido universo midiático e virtual da Paraíba, a desventura de estilo e conteúdo é inevitável, com raríssimas exceções, que para não cair na temeridade do esquecimento eu as personalizar no amigo Heron Cid.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Aparte: o ocaso das palavras (paraibaonline.com.br)