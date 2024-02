Governador lamenta morte do jornalista Agnaldo Almeida

O Governo da Paraíba lamentou o falecimento, nas primeiras horas deste domingo (25), do jornalista Agnado Almeida, uma das principais referências do jornalismo paraibano, tendo atuado como repórter, comentarista e editor, em especial no Jornal A União, onde criou uma espécie de escola de jornalismo, repassando seus conhecimentos para uma geração de novos repórteres, além de ter sido secretário de Comunicação do Estado.

O governador João Azevêdo expressou sua tristeza pela morte de Agnaldo Almeida e ressaltou: “Inovador e dono de um texto primoroso, liderou a redação do Jornal A União durante anos, contribuindo para sua modernização”.

O governador em exercício, Lucas Ribeiro, declarou sentimentos de condolência e de profunda solidariedade à família e amigos.