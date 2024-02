Morre em Campina Grande o ex-diretor técnico da Rádio Caturité

Morreu neste sábado, no Hospital de Trauma de Campina Grande, Hugo Alves de Lima, que por muitos anos foi diretor técnico da Rádio Caturité de Campina Grande.

Ele enfrentava nas últimas semanas o agravamento de problemas pulmonares e renais.

Hugo, que completaria em agosto próximo 80 anos, foi um dos proprietários do parque de diversões Lima, era tio do radialista Toninho Lima e cunhado do cantor Biliu de Campina.

Uma excelência na área técnica da radiofonia, Hugo trabalhou durante 45 anos na Caturité – entre março de 1976 e outubro de 2021, quando se aposentou.

O seu corpo está sendo velado na mortuária A Viagem, no bairro do São José, e será sepultamento às 10 horas deste domingo no cemitério Nossa Senhora do Carmo, bairro Monte Santo, em Campina Grande.

A direção da emissora está veiculando em seus intervalos uma Nota referente à despedida do antigo funcionário.

“Em nome da Diocese de Campina Grande, queremos nos unir em oração e solidariedade aos colaboradores da Rádio, ao amigos e familiares fazendo memória deste nosso irmão”, assinalou em Nota o bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, que igualmente é superintendente da Caturité.

Dom Dulcênio acrescentou que “a família encontre em Deus o conforto necessário para suportar e superar esse momento de dor”.