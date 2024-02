Fique em dia com os fatos: resumo de notícias

Veja abaixo as notícias mais lidas nas últimas horas no noticiário do Paraibaonline.

IBGE mostra que cidades da Paraíba são campeãs em abastecimento d´água inadequado

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/23/ibge-mostra-que-cidades-da-paraiba-sao-campeas-em-abastecimento-dagua-inadequado/

PF faz operação policial em João Pessoa; alvo é servidor público

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/23/pf-faz-operacao-policial-em-joao-pessoa-alvo-e-servidor-publico/

Prefeitura de João Pessoa é obrigada a readequar servidores temporários

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/23/prefeitura-de-joao-pessoa-e-obrigada-a-readequar-servidores-temporarios/

TSE reconhece fraude à cota de gênero em município da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/23/tse-reconhece-fraude-a-cota-de-genero-em-municipio-da-paraiba/

Deputado fala sobre o futuro do Solidariedade em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/23/deputado-fala-sobre-o-futuro-do-solidariedade-em-campina-grande/

Meia-passagem nos ônibus: estudantes precisam fazer recadastramento em CG

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/23/meia-passagem-nos-onibus-estudantes-precisam-fazer-recadastramento/

Operadoras de saúde estão cortando planos individuais e familiares

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/23/operadoras-de-saude-estao-cortando-planos-individuais-e-familiares/

Aparte: deputados paraibanos participam de encontro com o presidente Lula

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/23/aparte-deputados-paraibanos-participam-de-encontro-com-o-presidente-lula/

Procon-JP apreende mais de duas toneladas de farinha de trigo vencida

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/23/procon-jp-apreende-mais-de-duas-toneladas-de-farinha-de-trigo-vencida/

Estudante da cidade de Araçagi viraliza na internet

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/23/estudante-da-cidade-de-aracagi-viraliza-na-internet/

Homem morre fazendo manutenção em fibra óptica

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/23/homem-morre-fazendo-manutencao-em-fibra-optica/

Vítima de sequestro é encontrado morto em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/23/vitima-de-sequestro-e-encontrado-morto-em-campina-grande/

Arcebispo da Paraíba dá posse ao seu bispo auxiliar

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/23/arcebispo-da-paraiba-da-posse-ao-seu-bispo-auxiliar/

Saiba os 10 cargos com mais inscritos no Enem dos Concursos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/23/saiba-os-10-cargos-com-mais-inscritos-no-enem-dos-concursos/

Empresa em nome de ´laranja´ fez reforma no presídio de Mossoró

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/23/empresa-em-nome-de-laranja-fez-reforma-no-presidio-de-mossoro/

Aparte: Romero e Bruno Cunha Lima ainda não tiveram a conversa definitiva

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/23/aparte-romero-e-bruno-cunha-lima-ainda-nao-tiveram-a-conversa-definitiva/

Inscrições para estágio remunerado na Empaer vão até o início de março

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/23/inscricoes-para-estagio-remunerado-na-empaer-vao-ate-o-inicio-de-marco/

Atriz global: não me caso novamente “nem se Jesus descer”

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/23/atriz-global-nao-me-caso-novamente-nem-se-jesus-descer/

´Enem dos Concursos´: mulheres são maioria dos candidatos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/23/enem-dos-concursos-mulheres-sao-maioria-dos-candidatos/

Mais de 400 vagas de emprego em cidades da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/23/mais-de-400-vagas-de-emprego-em-cidades-da-paraiba/

Contratação do cantor Léo Santana será investigado pelo MP

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/23/contratacao-do-cantor-leo-santana-sera-investigado-pelo-mp/

Mais de 2 milhões de brasileiros ainda não dispõem de banheiro em casa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/23/mais-de-2-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-dispoem-de-banheiro-em-casa/

Projeto pretende limitar ações da Polícia Federal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/23/projeto-pretende-limitar-acoes-da-policia-federal/

Presidente do PSDB revela conversa entre Bruno e Romero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/23/presidente-do-psdb-revela-conversa-entre-bruno-e-romero/

Podcast: infectologista esclarece sobre a epidemia de dengue no Brasil

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/23/podcast-infectologista-esclarece-sobre-a-epidemia-de-dengue-no-brasil/

