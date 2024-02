Veja o que foi destaque nesta quinta-feira no Paraibaonline

Para você, as notícias mais lidas no noticiário do Paraibaonline nesta quinta-feira.

Informe-se e compartilhe.

Ex-ministro de Lula toma posse no Supremo Tribunal Federal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/ex-ministro-de-lula-toma-posse-no-supremo-tribunal-federal/

Cantora Ivete Sangalo é diagnosticada com pneumonia

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/22/cantora-ivete-sangalo-e-diagnosticada-com-pneumonia/

Mega-Sena acumulada pela 7ª vez; prêmio passa de R$ 100 milhões

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/mega-sena-acumulada-pela-7a-vez-premio-passa-de-r-100-milhoes/

Estrutura metálica desaba em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/22/estrutura-metalica-desaba-em-campina-grande/

Apreensão de carga de cigarros avaliada em R$ 12 milhões

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/22/apreensao-de-carga-de-cigarros-avaliada-em-r-12-milhoes/

Vice-presidente do PSDB-PB diz que não pode falar por Tovar ou Romero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/22/vice-presidente-do-psdb-pb-diz-que-nao-pode-falar-por-tovar-ou-romero/

PF prende suspeitos de ajudar presos que fugiram em Mossoró

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/22/pf-prende-suspeitos-de-ajudar-presos-que-fugiram-em-mossoro/

Serviço de frete com transporte animal vai acabar em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/22/servico-de-frete-com-transporte-animal-vai-acabar-em-campina-grande/

Dono do iFood prevê para breve a ´aposentadoria´ das panelas nas casas

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/22/dono-do-ifood-preve-para-breve-a-aposentadoria-das-panelas-nas-casas/

Ex-prefeitável campinense detona hospital inacabado que foi inaugurado

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/22/ex-prefeitavel-campinense-detona-hospital-inacabado-que-foi-inaugurado/

Botafogo-PB toma virada do Altos-PI e perde invencibilidade no Nordestão

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-toma-virada-do-altos-pi-e-perde-invenciblidade-no-nordestao/

Presidente do PSDB/PB presenciou contatos de deputado para sair do partido

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/22/presidente-do-psdb-pb-presenciou-contatos-de-deputado-para-sair-do-partido/

Prefeitura de Campina Grande apresenta projetos de mobilidade em Brasília

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/22/prefeitura-de-campina-grande-apresenta-projetos-de-mobilidade-em-brasilia/

Ex-ministro e presidente do PL falam à Polícia Federal sobre trama golpista

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/ex-ministro-e-presidente-do-pl-falam-a-policia-federal-sobre-trama-golpista/

UFPB informa sobre suspensão da publicação da lista de espera do SiSU 2024

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/22/ufpb-informa-sobre-suspensao-da-publicacao-da-lista-de-espera-do-sisu-2024/

São Paulo Crystal e Atlético-PB abrem rodada com empate

https://paraibaonline.com.br/esportes/sao-paulo-crystal-e-atletico-pb-abrem-rodada-com-empate/

Vereador quer multar quem for visto consumindo droga em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/22/vereador-quer-multar-quem-for-visto-consumindo-droga-em-joao-pessoa/

Banana, laranja, cenoura e batata: as ´culpadas´ pelo aumento da inflação em janeiro

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/22/banana-laranja-cenoura-e-batata-as-culpadas-pelo-aumento-da-inflacao-em-janeiro/

Jair Bolsonaro vai à Polícia Federal e fica calado em novo depoimento

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/jair-bolsonaro-vai-a-policia-federal-e-fica-calado-em-novo-depoimento/

Na Band: MasterChef terá edição dedicada aos confeiteiros

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/22/na-band-masterchef-tera-edicao-dedicada-aos-confeiteiros/

Hospital Help se destaca no tratamento de aneurismas cerebrais em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/22/hospital-help-se-destaca-no-tratamento-de-aneurismas-cerebrais-em-campina-grande/

Ônibus de turismo capota; cinco pessoas mortas

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/22/onibus-de-turismo-capota-cinco-pessoas-mortas/

Ministros trocam farpas no Conselho Nacional de Justiça

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/ministros-trocam-farpas-no-conselho-nacional-de-justica/

Seis jogadores do Fortaleza ficam feridos após ataque ao ônibus do time, em Recife

https://paraibaonline.com.br/esportes/seis-jogadores-do-fortaleza-ficam-feridos-apos-ataque-ao-onibus-do-time-em-recife/

Campina Grande destaca-se nacionalmente com escolha para cargo na Anama

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/22/campina-grande-destaca-se-nacionalmente-com-escolha-para-cargo-na-anama/

INSS vai chamar mais pessoas aprovadas no concurso público; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/22/inss-vai-chamar-mais-pessoas-aprovadas-no-concurso-publico-leia-detalhes/

Podcast: gerente do INSS explica o reajuste para os beneficiários

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/22/podcast-gerente-do-inss-explica-o-reajuste-para-os-beneficiarios/

Agentes de saúde: Governo corrige repasse para remuneração da categoria

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/22/agentes-de-saude-governo-corrige-repasse-para-remuneracao-da-categoria/

Ex-jogador da seleção brasileira é condenado a 4 anos de cadeia

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/22/ex-jogador-da-selecao-brasileira-e-condenado-a-4-anos-de-cadeia/

Deputado critica quem fica “escondidinho” na base governista em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/22/deputado-critica-quem-fica-escondidinho-na-base-governista-em-campina-grande/

