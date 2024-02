O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba convoca, por meio do Diário Eletrônico, edição desta sexta-feira (23), 52 selecionados para estágios do TCE-PB. O processo seletivo aconteceu em dezembro do ano passado.

Em conformidade com edital nº 01/2023 e a resolução Administrativa RA-TC nº 01/2016, o TCE-PB convoca os candidatos abaixo relacionados para que manifestem interesse, no prazo de 24h, por e-mail enviado pelo CIEE, e posterior envio de documentação exigida para formalização do Termo de Compromisso de Estágio.

O programa de estágio remunerado no TCE-PB será desenvolvido na modalidade presencial, em carga horária diária de quatro horas, sendo 20 horas semanais, com retribuição mensal a título de Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.320,00, mais auxílio transporte correspondente a R$ 105,00 mensais.