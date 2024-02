Pollyanna Dutra destaca desempenho do programa na Paraíba

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, participou, nesta quinta-feira (22), da reunião de avaliação de desempenho do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Leite (PAA-Leite).

O evento, que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, aconteceu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, e reuniu representantes de todas as secretarias de assistência social do Brasil.

Para a secretária, a avaliação de desempenho reforça a importância dos convênios do programa em todo Brasil, em especial na Paraíba, de modo a garantir a segurança alimentar e nutricional de quem se encontra em insegurança alimentar e nutricional.

“A modalidade de convênio e aditivo do programa, que debatemos e avaliamos durante essa rica agenda, denota a importância e a grandeza dessa ação, que faz a diferença nas vidas das famílias. O PAA-Leite atua garantindo a segurança alimentar e nutricional ao redor de todo o país, tendo em vista que o leite é um dos alimentos mais completos que existem”, explicou.

O PAA Leite é um programa do governo Federal, em parceria com o Governo Estadual, executado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), que compra de pequenos produtores e distribui para a população mais vulnerável na Paraíba.

A ação contempla 83 cidades no Estado e atende as famílias vulneráveis com até 7 litros de leite por semana.

“É uma iniciativa incrível. Além de assegurar alimento na mesa, nós fomentamos a produção no campo e aquecemos os circuitos econômicos locais. Todo mundo sai ganhando”, completou Pollyanna.