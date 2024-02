Com a retomada das aulas nas escolas e universidades, o Sitrans está alertando para a necessidade dos estudantes realizarem o processo de recadastramento para terem assegurado o direito ao benefício da meia-passagem no transporte público de Campina Grande.

O recadastramento é obrigatório para todos os estudantes e funciona da seguinte maneira: primeiramente, é preciso preencher um formulário que está disponibilizado no site www.nubuscg.com.br. De posse do número de protocolo gerado no site, o estudante precisa se dirigir ao Terminal de Integração e completar o cadastro.

No caso dos estudantes secundaristas, além do número de protocolo gerado no site do NuBus, é preciso apresentar os documentos pessoais de identificação, RG e CPF, carteira de estudante 2024, além do comprovante de matrícula para o ano vigente.

Já para os universitários, o procedimento é praticamente igual: comprovante de matrícula, o RDM, carteira de estudante 2024 e também os documentos pessoais. No caso daqueles alunos que estejam produzindo os Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC), é preciso, além do comprovante de matrícula e demais requisitos necessários, apresentar um documento com a previsão de término das atividades.

Também é necessário o recadastramento dos estudantes que fazem algum curso de pós-graduação. Nessa situação, é necessário apresentar comprovante de matrícula em que conste a carga horária e a confirmação que o curso é presencial.

Desconto na passagem garantido

Vale lembrar que o sistema de transporte coletivo é o único que garante o direito aos estudantes de terem desconto de 50% no valor da passagem. Outras informações podem ser obtidas através do WhatsApp do NuBus, que é o número 9321-4878.